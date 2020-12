Danni Büchner (42) und Ennesto Monté (45) geben intime Einblicke in ihre Beziehung! Im vergangenen November hatten die Goodbye Deutschland-Auswanderin und der Schlagersänger ihre Fans mit einer besonderen Nachricht überrascht: Aus der Freundschaft der Reality-TV-Stars war in den vergangenen Wochen Liebe geworden. Und an ihrem Glück wollen die beiden auch ihre Community teilhaben lassen: Jetzt sprachen Danni und Ennesto über die ersten Annäherungsversuche – und dabei berichteten sie auch von ihrem ersten Kuss!

"Ich habe ihn zuerst geküsst", stellte Danni im RTL-Interview klar und berichtete von diesem besonderen Moment: Die erste Zärtlichkeit hätten die beiden bei einem gemeinsamen Abendessen in Frankfurt ausgetauscht. Dabei sei Ennesto der Wahlmallorquinerin so nahegekommen, dass diese offenbar gar keine andere Wahl hatte. "Was sollte ich da machen?! Dann ist es passiert", betonte sie.

Aufgrund von Ennestos Ruf als Frauenheld habe Danni allerdings zunächst damit gerechnet, dass der Schlagersänger den ersten Schritt machen würde. Als das aber nicht passiert sei, habe sie die Chance ergriffen – sie erinnerte sich: "Dann dachte ich mir: 'Ok, dann mach ich das jetzt.'" Und das gefiel ihrem Liebsten offenbar sehr gut. "Wie man sehen kann, erfolgreich", schwärmte er.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Persönlichkeit

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Dezember 2020

