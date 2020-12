Dieser Unfall hat Ludwig Heer (39) und Giulia Siegels (46) Beziehung positiv verändert! Im vergangenen November wäre der Koch während eines Malediven-Urlaubs mit der DJane beinahe ums Leben bekommen. Bei einem Tauchgang im Indischen Ozean war er zu lange zu tief getaucht und hatte deshalb sein

Bewusstsein verloren – es sei ein "klassischer Dekompressionsunfall" gewesen, erklärte er gegenüber Promiflash. Dieses Drama hat auch etwas mit Ludwig und Giulias Gefühlen füreinander gemacht.

Nach dem Tauchunfall habe der 39-Jährige zunächst in einer Druckkabine gelegen – eine Krankenschwester habe es nicht gegeben, deshalb habe Giulia diese Rolle übernommen, wie sie gegenüber Promiflash erklärte: "Ich war 24 Stunden an seiner Seite, habe mich um ihn gekümmert, Fieber gemessen, viele Dinge, die halt sonst im Krankenhaus die Krankenschwestern machen."

Auch wenn die Stunden für die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin schrecklich gewesen sein müssen: Am Ende habe das Erlebnis sie und Ludwig als Paar stärker gemacht. "Es war eine krasse Erfahrung, die uns so eng zusammengeschweißt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt noch enger zusammenrutschen können", gab sie preis. Jetzt sei ihr Ludwig wieder glücklich an ihrer Seite, freute sich die Blondine.

privat Ludwig Heer und Giulia Siegel, Reality-TV-Stars

privat Ludwig Heer, Freund von Giulia Siegel

Sonstige Giulia Siegel und Ludwig Heer auf den Malediven im Dezember 2020

