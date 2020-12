Wie kommt der neue Bachelor Niko Griesert bei den Zuschauern an? Bereits seit November steht fest, dass der IT-Projektmanager in der kommenden Staffel der Kuppelshow die Rosen verteilen wird. Bislang hielt sich der Sender mit Infos über den Osnabrücker allerdings zurück – jetzt wurden endlich einige Pressebilder des neuen Rosenkavaliers veröffentlicht. Doch viele Promiflash-Leser sind noch nicht ganz von Neu-Bachelor Niko überzeugt!

In einer Promiflash-Umfrage, in der es darum ging, wie der TV-Neuling so ankommt, glaubten nur 44,2 Prozent der Leser [Stand: 15.12; 14 Uhr], dass Niko einen guten Schnittblumenverteiler abgeben wird. 579 von insgesamt 1.310 Fans hätten sich also keinen besseren Kandidaten wünschen können. Bei den 731 restlichen Lesern sieht das aber ganz anders aus. Eine knappe Mehrheit von 55,8 Prozent konnte der 30-Jährige mit seiner Optik noch nicht begeistern.

Aber vielleicht kann Niko die Skeptiker ja noch umstimmen. Schon am 13. Januar soll seine TV-Suche nach der großen Liebe beginnen. Dieses Mal trifft der begehrte Junggeselle seine potenziellen Herzdamen übrigens in Deutschland. Dreharbeiten im Ausland waren aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht möglich.

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, Bachelor 2021

