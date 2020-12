Jetzt hat es auch Emmanuel Macron (42) erwischt: Der französische Präsident wurde nun positiv auf das Coronavirus getestet. Nachdem der 42-Jährige in den letzten Tagen bereits erste Symptome aufwies, zeigte der Test jetzt ein positives Ergebnis an: Daraufhin begab sich das französische Staatsoberhaupt in eine sofortige siebentägige Quarantäne und isoliert sich somit komplett von der Außenwelt: Das wird sich auch auf seine Arbeitsweise auswirken.

Macron wird ab jetzt aus dem Homeoffice arbeiten: Nachdem er positiv getestet wurde, muss er seine Arbeit ab jetzt von zu Hause erledigen, wie The Sun berichtete. Noch vor einigen Tagen hatte sich der 42-Jährige mit dem spanischen sowie dem portugiesischen Premierminister getroffen. In wenigen Tagen sollte Emmanuel Macron außerdem in den Libanon reisen – allerdings hält seine Quarantäne vorerst bis zum 24. Dezember an.

Frankreich selbst hat den Höhepunkt der zweiten Welle überschritten und plant einen dreistufigen Ausstieg aus dem Lockdown. Die landesweite vollständige Ausgangssperre wurde bereits aufgehoben und durch eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens ersetzt.

Getty Images Der französische Präsident Emmanuel Macron

Mikhail Metzel / TASS Emmanuel Macron, Angela Merkel und Brigitte Macron bei einer Gedenkfeier in Frankreich

Getty Images Emmanuel Macron, Staatspräsident von Frankreich

