Emmanuel Macron will, dass "Emily in Paris" in Paris bleibt

Der französische Präsident Emmanuel Macron (46) macht keinen Hehl daraus: Er will, dass die Netflix-Serie Emily in Paris ihren Handlungsort nicht wechselt. In einem Interview mit Variety äußerte der französische Präsident sein Engagement für die Serie, die seit vier Staffeln mit der Hauptfigur Emily, gespielt von Lily Collins (35), das Leben in der französischen Hauptstadt porträtiert. Die aktuellen Pläne, Handlungsstränge nach Rom zu verlagern, stoßen bei ihm auf Widerstand. "Wir werden hart kämpfen. Und wir werden sie auffordern, in Paris zu bleiben! 'Emily in Paris' in Rom zu haben, ergibt keinen Sinn", sagte er entschlossen.

Die Begeisterung des französischen Staatschefs für die Serie hat mehrere Gründe. Vor allem sieht er die Show als positiv für das Image Frankreichs an und bezeichnete sie als "eine sehr gute Initiative" für die Anziehungskraft des Landes. Interessanterweise hatte seine Frau Brigitte Macron (71) in der vierten Staffel einen Cameo-Auftritt, was wahrscheinlich auch zum Wohlwollen ihres Mannes gegenüber der Serie beigetragen hat. In einer kurzen Szene trifft sie in einem Restaurant auf die Hauptfigur Emily und gesteht, ihr auf Instagram zu folgen.

Ob Emmanuels Wunsch wirklich in Erfüllung geht und Emily auch in der fünften Staffel weiterhin die französische Hauptstadt aufmischt, ist noch ungewiss. Etwas, das dagegen spricht, ist eine kleine Vorschau der kommenden Staffel der Sendung, welche Emily-Darstellerin Lily auf Instagram teilte. Der Clip zeigt die Hauptdarstellerin auf einer Dachterrasse in Rom, wie sie bei einem Espresso verschmitzt in die Kamera lächelt und mit einem Augenzwinkern erklärt: "Es gibt keinen Ort wie Rom." Das Geheimnis, wo die neue Staffel weitergeht, wird jedoch wohl erst mit ihrer Veröffentlichung gelüftet – wann genau das sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Getty Images Brigitte Macron im Élysée-Palast in Paris

Giulia Parmigiani / Netflix Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

