Nicht von seiner Frau: Emmanuel Macron wird abgeknutscht!

Was auf den ersten Blick sehr leidenschaftlich aussieht, ist es eigentlich gar nicht. Denn der französische Präsident Emmanuel Macron (46) wollte bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris lediglich Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra begrüßen. Doch diese zog den Politiker an sich heran und verpasste ihm einen fast schon leidenschaftlichen Wangenkuss – und genau dieser Schmatzer sorgt nun für ordentlich Diskussion. So bezeichnete die französische Rundschau Madame Figaro den Kuss beispielsweise als "seltsam".

Auch auf Social Media wirft der ungewollt intim wirkende Moment Fragen auf. Beispielsweise sind dazu auf X einige spöttische Kommentare wie "Plötzlich wird jemand auf dem Sofa schlafen" zu finden. Denn von Emmanuels Frau Brigitte (71) war, als der Wangenkuss passierte, nichts zu sehen. Vermutlich wird die Situation, ähnlich wie im Netz, auch im Hause des Präsidenten ein Thema gewesen sein. Denn was eher als Begrüßungsküsschen angedacht war, entfachte wohl weltweit Aufmerksamkeit.

Emmanuel und seine Frau lernten sich in den 1990er-Jahren kennen. Die heutige First Lady Frankreichs war damals jedoch verheiratet, die Lehrerin ihres heutigen Gatten und zudem auch noch 25 Jahre älter als er. Dennoch sind sie seit 2007 miteinander verheiratet und augenscheinlich glücklich miteinander. Der Weg zu ihrem Glück soll aber eher steinig gewesen sein. Denn vor allem Brigittes jüngste Tochter Tiphaine soll anfänglich unter der Beziehung und der damit verbundenen Aufmerksamkeit gelitten haben. "Die Angriffe, die Verleumdungen, die Urteile sind sehr verletzend gewesen", erinnerte sich die heute 40-Jährige im März im Interview mit Paris Match.

