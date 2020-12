Laura Whitmore präsentiert ihre Schwangerschaftskurven! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich die britische Love Island-Moderatorin und ihr Verlobter Iain Stirling im November das Jawort gegeben haben. Nur kurze Zeit später verkündete Laura gleich die nächsten erfreulichen Neuigkeiten aus ihrem Privatleben: Sie und Iain erwarten ein Kind. Bis zur Geburt soll es auch nicht mehr allzu lange zu dauern. Laura ist schon im sechsten Monat – und hat dementsprechend auch schon einen ziemlich großen Babybauch!

Die 35-Jährige ziert das Cover der neuen Ausgabe des Hunger-Magazins – und zeigt darauf erstmals ihren Babybauch. Diesen setzt sie in einem ziemlich freizügigen Outfit in Szene, sodass ihre inzwischen schon deutlichen Rundungen nicht mehr zu übersehen sind: Die Blondine trägt lediglich schwarze Unterwäsche und eine Jeansjacke.

Bislang hat Laura ihren Babybauch immer gut versteckt: Dass sie schon so eine Kugel hat, ließ sich auf ihren letzten Schnappschüssen im Netz nicht im Geringsten erahnen. Sie teilte allerdings auch meist Fotos, auf denen sie nur bis zur Brust oder in weiter Kleidung zu sehen war. Später verriet das Model aber via Instagram: "Es war schwierig, so schöne Neuigkeiten für mich zu behalten."

Anzeige

Instagram / iaindoesjokes Laura Whitmore und Iain Stirling im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Laura Whitmore, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Laura Whitmore, britisches TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de