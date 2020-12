Hat Prinz Andrew (60) damit seinen Hals aus der Schlinge gezogen? Dem Sohn der Queen (94) wird seit längerer Zeit nachgesagt, in die illegalen Machenschaften des verstorbenen Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt zu sein. Letzterer hatte einen Sexring betrieben und teils minderjährige Mädchen missbraucht. Eines der vermeintlichen Opfer, Virginia Roberts, behauptet in dem Zuge, dass der Royal mit ihr gemeinsam einen Ausritt auf Epsteins Anwesen in New Mexiko gemacht hätte. Doch kann das angesichts von Andrews Tierhaar-Allergien überhaupt stimmen?

Ein Freund des Blaublüter verteidigt ihn nun und erklärt gegenüber Daily Mail: "Andrew hat schon sein ganzes Leben lang Heuschnupfen und hat das Reiten deshalb als Teenager aufgegeben." Auch den Kontakt zu Pferdehaar habe er körperlich nicht vertragen. Durch eine Akupunktur-Therapie sei ihm erst zig Jahre später geholfen worden. "Also hat er erst in seinen 50ern wieder angefangen zu reiten." Tatsächlich wurde der Brite zwar in den vergangenen Jahren oft auf dem Rücken eines Pferdes oder bei Reitshows gesichtet, doch es gibt ein großes Zeitfenster zuvor, in dem man ihn nie in der Nähe der Tiere sah.

Eine ähnliche Begründung gab Andrew an, als Virginia erklärt hatte, dass er in ihrer ersten gemeinsamen Nacht "so stark geschwitzt" habe: "Ich kann damals gar nicht geschwitzt haben! Weil ich seit meinen Traumata im Falklandkrieg, als ich angeschossen wurde, eine ganze Zeit lang so gut wie gar nicht mehr schwitzen konnte", gab er in einem BBC-Interview vor einem Jahr zu Protokoll.

Anzeige

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie

Anzeige

Ian Forsyth/Getty Images Prinz Andrew, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de