Süße Neuigkeiten von Victoria Ulbrich! Seit ihrem freiwilligen Ausstieg aus der Popstars-Band Queensberry im Jahr 2010 ist es ziemlich ruhig um die Sängerin geworden. Mittlerweile konzentriert sie sich offenbar voll und ganz auf ihre Familie – vor 75 Wochen ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. Doch ihre Tochter Sofia soll nicht länger ein Einzelkind bleiben: Victoria ist inzwischen mit ihrem zweiten Kind schwanger!

Das verriet die 28-Jährige via Instagram. Offenbar hat sie sogar schon die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich: Zu einem Schnappschuss ihres Babybauches schrieb Victoria, dass sie bereits in der 22. Schwangerschaftswoche sei. Demnach weiß sie inzwischen auch schon das Geschlecht ihres kleinen Sprösslings. "Ich bekomme einen kleinen Bruder", schrieb sie in ihrer Story und bezog sich damit offenbar auf ihre Tochter. Damit dürfte klar sein, dass die Bergheimerin nun einen Jungen erwartet.

Bei Victoria scheint es also ziemlich gut zu laufen. Das macht sie auch immer wieder mit süßen Bildern von ihrer Tochter und ihrem Mann auf ihrem Profil deutlich – wie beispielsweise im Juni: Anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages mit ihrem Liebsten teilte die Blondine ein Pärchenfoto und widmete ihm darunter liebevolle Worte.

Getty Images Victoria Ulbrich, The Dome 50 2009

Getty Images Ex-Queensberry-Mitglied Victoria Ulbrich

Instagram / mrs.tpprt Sängerin Victoria Ulbrich

