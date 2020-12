Ließ Brandon Frankel bei seinem Heiratsantrag für Gabourey Sidibe (37) etwa die Hüllen fallen? Seit 2019 ist die "Precious – Das Leben ist kostbar"-Darstellerin mit ihrem Freund Brandon zusammen – und seit rund einem Monat auch verlobt! Das verriet die Schauspielerin damals mit einem Foto, auf dem sie ihren Verlobungsring präsentierte. Nähere Einzelheiten zu ihrem Antrag hat sie bislang noch nicht verraten – dabei war der, wie jetzt herauskommt, offenbar ein ganz besonderer: Wie es aussieht, ging Brandon nackt vor Gabourey auf die Knie!

Auf Instagram teilte Gabourey nun ein Foto von Brandon von dem Tag, an dem er um ihre Hand angehalten hatte. Ihr Liebster kniet völlig nackt auf einem mit Rosenblättern bedeckten Bett. Sein bestes Stück ist allerdings mit zwei Luftballons verdeckt, die gemeinsam mit den Ballons im Hintergrund den Schriftzug "Will you marry me", zu Deutsch: "Willst du mich heiraten", ergeben. Doch dann gab die 37-Jährige Entwarnung: "Er hat mir den Antrag mit Kleidung gemacht und danach habe ich ihn dieses Foto machen lassen."

Eigentlich hatte Gabourey den Beitrag auch aus einem ganz anderen Anlass veröffentlicht: Sie wollte ihrem Verlobten zum Geburtstag zu gratulieren. "Du bist der lustigste, netteste, härteste und beschützerischste Mann der Welt", schrieb die gebürtige New Yorkerin. Brandon lasse sich immer auf ihre Pläne ein – vom Lackieren seiner Fingernägel über das Essen von Reisnudel-Rosenwassereis bis zu einem Fotoshooting wie diesem.

Anzeige

Instagram / gabby3shabby Brandon Frankel im November 2020

Anzeige

Instagram / gabby3shabby Gabourey Sidibe und Brandon Frankel kurz nach ihrer Verlobung

Anzeige

Getty Images Gabourey Sidibe, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de