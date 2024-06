"Empire"-Star Gabourey Sidibe ist erstmals Mama geworden!

Gabourey Sidibe (41) schwebt gleich im doppelten Glück: Die American Horror Story-Bekanntheit ist zum ersten Mal Mama geworden – und zwar von Zwillingen. Diese schönen Neuigkeiten gibt die Schauspielerin nun gegenüber The Shade Room bekannt und verrät auch direkt die Namen ihrer Babys. "Brandon wollte schon immer einen Sohn Cooper nennen, damit wir ihn 'Coop' nennen können, und Maya wurde kurz vor unserem Babymond an der Riviera Maya in Mexiko benannt. Beide Zwillinge haben traditionelle westafrikanische Zweitnamen nach Mitgliedern meiner Familie", erklärt die stolze frisch gebackene Zwillingsmama.

Das Magazin teilt dazu ein paar erste Schnappschüsse von Gabourey, ihrem Mann Brandon Frankel und ihrem Nachwuchs auf Instagram. Darauf halten die Seriendarstellerin und ihr Liebster ihre Zwillinge ganz entspannt in den Armen. Die 41-Jährige hatte im Februar bekannt gegeben, dass sie in freudiger Erwartung von Zwillingen ist. "Ich bin schwanger! Wir dachten, es wäre an der Zeit, unseren Katzen etwas Verantwortung zu übertragen, also geben wir ihnen jeweils ein Baby, um das sie sich kümmern können", machte sie damals auf Social Media publik.

Gabourey und Brandon lernten sich über eine Dating-App kennen und hatten sich im November 2020 verlobt. Ein Jahr später läuteten für die beiden Turteltauben still und heimlich die Hochzeitsglocken. "Ich bin so dankbar, dass ich meinen Partner für immer gefunden habe, meinen Partner in Crime und die Liebe meines Lebens", schwärmte der Göttergatte der "Empire"-Darstellerin zu dem großen Tag im Netz.

Instagram / brandontour Gabourey Sidibe und ihr Mann Brandon Frankel

Instagram / gabby3shabby Gabourey Sidibe und Brandon Frankel im September 2022

