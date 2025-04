Gabourey Sidibes Mutter ist im Alter von 72 Jahren gestorben

Alice Tan Ridley, die Mutter der Schauspielerin Gabourey Sidibe (41), ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Die Sängerin, die vor allem durch ihre außergewöhnlichen Auftritte als Gospel- und R&B-Sängerin in den U-Bahnen von New York City bekannt wurde, starb am 25. März in ihrer Heimatstadt. Ihre Familie, darunter auch Gabourey, bestätigt die traurige Nachricht laut Just Jared. Alice hatte über Jahre hinweg mit ihrer Musik zahlreiche Menschen begeistert und erlangte später durch Auftritte in bekannten TV-Shows internationale Anerkennung.

Bevor Alice ihre musikalische Karriere einschlug, arbeitete sie als Lehrerin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Brooklyn. Nach ihrer Scheidung begann sie, in den U-Bahnen zu singen, um ihre Familie zu unterstützen. Neben ihren U-Bahn-Auftritten trat sie in Filmen wie der Dokumentation "Rize" und dem Spielfilm "Heights" auf. Ihren Durchbruch feierte sie 2010, als sie mit einer Interpretation von "At Last" bis ins Halbfinale von America's Got Talent kam. Ihr Debütalbum "Never Lost My Way" erschien 2016 im Alter von 63 Jahren, danach kehrte sie jedoch wieder zurück zu ihren Wurzeln – den U-Bahn-Auftritten – und begeisterte erneut die Fahrgäste.

Mit ihrer berühmten Tochter, die durch ihre Rolle im Film "Precious" bekannt wurde, verband sie stets eine enge und liebevolle Beziehung. Gabourey lobte ihre Mutter häufig als Inspiration und großes Vorbild. 2018 musste Alice sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen aus der Musik verabschieden, als sie an den Folgen einer Demenzerkrankung litt. Die traurige Nachricht kommt für Gabourey nur wenige Tage, nachdem sie ihren vierten Hochzeitstag mit Brandon Frankel gefeiert hatte. Seine Unterstützung sowie die Liebe ihrer Zwillinge ist ihr in diesen schweren Zeiten aber sicher gewiss.

Getty Images Alice Tan Ridley, Juni 2005

Instagram / gabbysidibe Gabourey Sidibe, Brandon Frankel und ihre Zwillinge Maya und Cooper