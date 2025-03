Gabourey Sidibe feiert vierten Hochzeitstag mit süßen Fotos

Vor vier Jahren heiratete die Schauspielerin Gabourey Sidibe (41) ihre große Liebe. Inzwischen sind sie und Brandon Frankel Eltern von Zwillingen. An ihrem Hochzeitstag teilt der "Empire"-Star eine süße Bilderreihe verschiedener Aufnahmen auf Instagram und verfasst einen emotionalen Text über ihre gemeinsamen Jahre. Zum Schluss richtet sie noch niedliche und humorvolle Worte an ihren Brandon: "Danke, dass du mich an den besten Tagen hochhältst und mich an den schlimmsten Tagen festgehalten hast. Wenn wir uns in unserem nächsten Leben wiedersehen, lass uns Kinder in unseren Zwanzigern bekommen, damit unsere Knie beim Spielen mit ihnen nicht so schmerzen."

Ihre Liebesgeschichte umreißt die "The Big C"-Darstellerin in ein paar Sätzen. Die 41-Jährige erzählt, wie sie Brandon im März 2019 kennengelernt habe und er sie schon wenige Monate später in New Orleans besucht habe. Dort habe sie ihn zu einem Tarotkartenleser mitgenommen, der Brandon eine baldige Zukunft mit Ehefrau und Kindern vorhergesagt habe. "Ich war verblüfft, dass seine Zukunft auch meine ist. [...] Ich machte mir Sorgen, dass ich eigentlich nicht erwachsen genug wäre, um Frau und Mutter zu sein. Er war überhaupt nicht nervös. Er war sich so sicher über unsere Zukunft", erinnert sie sich. Ein Jahr später verlobte sich das Paar.

Ihre Hochzeit feierten die gebürtige New Yorkerin und der Marketing-Experte still und heimlich. Fast ein Jahr später, im Dezember 2022, verriet Gabourey in der Sendung "Live with Kelly and Ryan", dass sie Ja gesagt habe. Mit dem Nachwuchs ließ sich das glückliche Paar noch ein wenig Zeit: Im Februar 2024 verkündete sie ihre Schwangerschaft und im Oktober erblickten die Zwillinge Cooper und Maya das Licht der Welt.

Instagram / gabbysidibe Gabourey Sidibe und Brandon Frankel

Instagram / gabbysidibe Gabourey Sidibe, Brandon Frankel und ihre Zwillinge Maya und Cooper

