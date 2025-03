So sehr unterscheiden sich Gabourey Sidibes Zwillinge

Schauspielerin Gabourey Sidibe (41) gibt seltene Einblicke in ihr Leben als Mutter von Zwillingen. Am Rande der 18. ESSENCE Black Women in Hollywood Awards sprach sie exklusiv mit dem Magazin People über ihre 10 Monate alten Zwillinge Maya und Cooper, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Brandon Frankel großzieht. Besonders Maya scheint ihre Persönlichkeit bereits deutlich zu zeigen, wie Gabourey lachend erzählt: "Meine Tochter ist echt ein bisschen hinterhältig. Sie ist sehr vorsichtig. Wenn die Nanny ein paar Tage nicht da war, schaut Maya sie an, als würde sie sagen: 'Und du bist?'" Ihr Sohn hingegen ist laut Gabourey ein "kleiner romantischer Kuschel-Junge".

Auf Instagram teilte Gaboureys Ehemann kürzlich seine Gedanken über das erste Jahr mit den Zwillingen. In einem emotionalen Post schwärmte Brandon: "Ich kann nicht glauben, dass die Zwillinge bald ein Jahr alt werden! Die Leute haben uns immer wieder gesagt: 'Die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz', und sie haben es auf den Punkt gebracht!" Begleitet wurde der Beitrag von süßen Familienfotos, auf denen Gabourey ihre Kleinen liebevoll hält. Zudem scherzte Brandon darüber, wie sie sich gegenseitig "elternfreie Tage" schenken. Er postete ein Foto von Maya und Cooper beim Spielen und schrieb humorvoll: "Ich will ja nicht angeben, aber ich habe Gabourey einen freien Tag gegönnt und rocke den Solo-Dad-Job!"

Gabourey Sidibe, die durch ihre Hauptrolle im Film "Precious" berühmt wurde, zeigt sich als stolze, jedoch bodenständige Mutter. Seit ihrer Hochzeit mit Brandon Frankel, der regelmäßig von seinen Kindern schwärmt, im Jahr 2021 verkündet das Paar regelmäßig wichtige Meilensteine ihres Lebens auf Social Media. Ihre Fans schätzen besonders die Offenheit und den Humor, mit dem die beiden das Leben mit zwei kleinen Kindern meistern. Trotz aller Herausforderungen scheint die Schauspielerin ihr neues Kapitel mit viel Freude und Gelassenheit zu genießen – und zeigt erneut, dass Familie für sie Priorität hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / gabby3shabby Gabourey Sidibe und Brandon Frankel im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / gabbysidibe Gabourey Sidibe mit ihren Zwillinge Maya und Cooper