Gabourey Sidibe feiert ersten Geburtstag ihrer Zwillinge

Gabourey Sidibe (41) und ihr Ehemann Brandon Frankel bereiten sich auf den ersten Geburtstag ihrer Zwillinge Maya und Cooper vor. Auf Instagram teilte Brandon vorab emotionale Schnappschüsse der Schauspielerin mit den beiden Babys und schrieb unter anderem dazu: "Ich kann nicht glauben, dass die Zwillinge bald ein Jahr alt werden! Ihr seid meine Lieblingsmenschen auf dem ganzen Planeten – und davon gibt es über 8 Milliarden. Danke, dass ihr mein Herz mit so viel Freude erfüllt. Ich liebe euch bis ans Ende meiner Zeit!" Der erste Geburtstag ist ein besonderer Moment für die junge Familie, die Ende letzten Jahres auch ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest gefeiert hat.

Dass das erste Jahr mit Zwillingen nicht immer einfach ist, gaben die beiden in der Vergangenheit offen zu. Im Dezember scherzte Brandon in seiner Instagram-Story, er habe Gabourey einen Tag "Pause" geschenkt. "Ich will ja nicht angeben oder so, aber ich habe @gabbysidibe einen Tag gegeben, um alles zu machen, was sie wollte, und ich mache das Solo-Dad-Ding super", postete er. Gabourey kommentierte ironisch auf ihrem eigenen Profil: "Das ist auf jeden Fall Angeben." Bei besonderen Anlässen wie Weihnachten zeigte sich die ganze Familie in perfekter Harmonie: Mit passender Kleidung, Spielzeug und strahlenden Kleinen genossen die vier ihren ersten gemeinsamen Weihnachtsmorgen.

Gabourey, bekannt aus ihrer Oscar-nominierten Rolle in "Precious", ist seit einigen Jahren mit Brandon verheiratet und zeigt sich auf Social Media gern von ihrer privaten Seite. Das Paar, das seine Kinder liebevoll die "SidiBabies" nennt, teilt regelmäßig lustige wie berührende Einblicke in den Alltag zwischen Elternfreuden und Herausforderungen. Brandon, der in der Unterhaltungsbranche tätig ist, beschreibt Gabourey oft als seinen Mittelpunkt, was die beiden zum Publikumsliebling macht. Für die Familie hat das letzte Jahr voller neuer Erfahrungen sicherlich einen besonderen Platz in ihren Herzen – und der erste Geburtstag der Zwillinge wird diesen Eindruck nur verstärken.

Anzeige Anzeige

Instagram / gabby3shabby Gabourey Sidibe und Brandon Frankel im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / gabbysidibe Gabourey Sidibe mit ihren Zwillinge Maya und Cooper

Anzeige Anzeige