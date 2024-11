Im Zwillings-Glück: Gabourey Sidibes Mann schwärmt auf Insta

Die Schauspielerin Gabourey Sidibe (41) und ihr Ehemann Brandon Frankel genießen ihr Familienglück mit den sieben Monate alten Zwillingen Cooper und Maya. Vor wenigen Tagen teilte Brandon ein niedliches Foto auf Instagram, das Gabourey und die beiden Kleinen zeigt, wie sie gemeinsam zu Hause Zeit verbringen. "Die Lieben meines Lebens", schrieb er unter den Beitrag und fügte hinzu: "Egal, wie schwer die Dinge werden oder wie verrückt die Welt ist, die Art, wie ihr alle strahlt, wenn ihr mich seht, erwärmt mein Herz."

Auch Gabourey teilte auf ihrem Account ein ähnliches Foto mit der Überschrift "Wochenendspaß". Die junge Familie feierte kürzlich ihr erstes gemeinsames Halloween. In einem Instagram-Video vom 1. November zeigte die "American Horror Story"-Darstellerin ihre Zwillinge in putzigen Kostümen, bereit für ihre erste "Süßes oder Saures"-Tour. "Es war Elmos und Krümelmonsters erstes Halloween überhaupt, und sie waren anfangs verwirrt, aber schließlich voll dabei", schrieb Gabourey und fügte humorvoll hinzu: "Wir bewahren die Süßigkeiten natürlich für sie auf, bis sie Zähne haben, und essen sie nicht alle selbst. Ganz bestimmt!"

Gabourey und Brandon sind seit mehreren Jahren ein Paar und haben 2021 geheiratet. Seit der Geburt ihrer Zwillinge Cooper und Maya im Frühjahr dieses Jahres sind sie überglücklich. Gabourey, die durch ihre Rolle in "Precious" berühmt wurde und auch in Serien wie "American Horror Story" mitspielt, teilt gerne persönliche Momente mit ihren Fans. Brandon, der im Marketing tätig ist, unterstützt sie dabei und zeigt seine Begeisterung für ihre gemeinsame Familie regelmäßig in den sozialen Medien.

Getty Images Gabourey Sidibe, Schauspielerin

Instagram / brandontour Gabourey Sidibe und ihr Mann Brandon Frankel

