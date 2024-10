Fünf Monate: So groß sind Gabourey Sidibes Zwillinge schon

Im Juni kamen die Zwillinge Maya und Cooper von Gabourey Sidibe (41) auf die Welt. Nun teilt die American Horror Story-Bekanntheit ein niedliches Foto mit ihren Sprösslingen auf Instagram. "Sie werden so schnell so groß", schreibt sie zu dem Schnappschuss, auf dem sie die beiden auf dem Arm hält und überglücklich in die Kamera strahlt. "Mein ganzes Herz in einem Bild", kommentiert Ehemann und Papa Brandon Frankel das Foto.

Wenige Tage zuvor teilte auch Brandon ein Familienfoto vom selben Tag im Netz, auf dem Gabourey die Kinder auf dem Arm hält. "Meine drei liebsten Menschen! Mein Herz springt", schrieb er zu dem Schnappschuss und fügte hinzu: "So viel Liebe in diesem Haus. Ich lebe dafür, diese Menschen zum Lachen und Lächeln zu bringen – ich werde alles tun, um das zu erreichen. Ich liebe euch so sehr."

Im Interview mit The Shade Room bestätigte Gabourey im Sommer nicht nur die Geburt ihrer Zwillinge, sondern enthüllte auch gleich die Namen der zwei. Diese haben eine besondere Bedeutung für das Paar: "Brandon wollte schon immer einen Sohn namens Cooper haben, damit wir ihn 'Coop' nennen können. Und für Maya haben wir uns kurz vor unserem Babymoon an der Riviera Maya in Mexiko entschieden. Beide Zwillinge haben traditionelle westafrikanische Zweitnamen nach Mitgliedern meiner Familie."

Instagram / brandontour Gabourey Sidibe und ihr Mann Brandon Frankel

Getty Images Gabourey Sidibe, Schauspielerin

