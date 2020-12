Die vergangenen Wochen waren für Maren (28) und Tobias Wolf ziemlich turbulent! Die YouTuberin kämpfte vor Kurzem mit einem schmerzhaften Nierenstein – sie musste sogar wegen eines Nierenstaus ins Krankenhaus und war somit für einige Tage von ihrem kleinen Sohnemann Lyan getrennt. Mittlerweile geht es der Influencerin aber wieder besser und die Familie kommt pünktlich zur Adventszeit endlich etwas zur Ruhe. Und der Gedanke, dass das erste gemeinsame Weihnachtsfest vor der Türe steht, bringt Maren und ihr Baby offensichtlich zum Strahlen!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 28-Jährige nun einen zuckersüßen Schnappschuss von sich und ihrem Sohnemann. Auf dem Bild lachen die zwei um die Wette – und dazu hat das Mutter-Sohn-Gespann auch allen Grund. "Freue mich so auf das erste Weihnachten mit ihm", schreibt sie dazu. Zahlreiche User kommentieren den Beitrag begeistert und einige stellen dabei fest, dass der Wonneproppen ganz schön groß geworden ist. Aber kein Wunder, immerhin feiert der Kleine an Weihnachten ein süßes Jubiläum. "Bald ist er einfach schon vier Monate alt", freut sich Maren in dem Posting.

Wer mit diesem Beitrag noch nicht genug von dem süßen Fratz bekommt, wird ebenfalls auf Tobis Profil fündig. Auch der Rheinländer teilt ein brandneues Foto seines Sohnes, auf dem er ihm einen dicken Schmatzer verpasst. "Einfach zum Knutschen", kommentiert er das Pic.

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mit Söhnchen Lyan River

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobi und Lyan Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de