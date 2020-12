Ganz unauffällig gibt sie das Babygeschlecht bekannt! Die Schauspielerin Nina Bott (42) wird zum vierten Mal Mama. Erst im Juli hatte sie ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Doch in wenigen Wochen wird sie ihr Neugeborenes wohl schon in den Händen halten dürfen – denn die 42-Jährige ist bereits in der 35. Woche. Mit einem Unterwäschebild im Netz machte die Influencerin eigentlich nur Werbung für eine Marke. Doch aufmerksame Follower entdeckten: Nina hatte auf ihren nackten Babybauch das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes geschrieben!

Auf Instagram teilte die ehemalige GZSZ-Darstellerin den Schnappschuss. Wenn man genauer hinsieht, erblickt man die versteckte Botschaft hinter ihrem Beitrag: Oh Boy!", steht in verzierter Schrift auf ihrem Bauch und enthüllt somit: Nina kriegt einen Jungen! Einige Fans erblickten die süße Nachricht natürlich sofort und setzten blaue Herzchen unter das Bild.

Vor Kurzem hatte Nina preisgegeben, wie sie sich in ihrer vierten Schwangerschaft fühle. "Ich kann das manchmal überhaupt nicht fassen", verriet sie auf Social Media, obwohl sie langsam merke, dass sie wirklich schwanger sei und es nicht nur träume. "Jetzt fühle ich mich wie eine watschelnde Ente und bin echt ein bisschen eingerostet", gestand sie ehrlich.

Anzeige

Getty Images Nina Bott, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott in Hamburg im November 2020

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott in Hamburg im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de