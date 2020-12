Calvin Kleinen ist dafür bekannt, es mit der Treue nicht ganz so ernst zu nehmen. In der zweiten Staffel Temptation Island stellte er seine Beziehung zu Pia Peukmann auf die Probe und konnte der Verführung nicht widerstehen. Bei Temptation Island V.I.P. bandelte er dann kürzlich mit Sanja Alena an, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch mit Roxy liiert gewesen ist. Sanja und er trafen sich auch nach Ende der Dreharbeiten weiter – doch denkt Calvin trotzdem an andere Frauen?

Gegenüber Promiflash verrät der Rapper, dass er sich noch kein anderes "Objekt der Begierde" ausgesucht habe. Er macht sich da offenbar keinen Druck, er sehe alles sowieso ein bisschen entspannter. "Da gehen wir mal ein bisschen lockerer an die Sache ran, würde ich mal sagen", meinte Calvin in dem Interview. Ob es der Muskelmann in Zukunft etwas ruhiger angehen lassen wird?

Zumindest zu den Beziehungsgerüchten bezüglich seinem Verhältnis zu der Blondine hält sich Calvin eher bedeckt und sagt nur wenig dazu. "Wie es aktuell aussieht – da würde ich mich jetzt nicht zu äußern wollen, da warten wir erst mal ab", stellt er im Promiflash-Interview klar.

Anzeige

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / sanja_alena Sanja, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Anzeige

TV NOW Sanja und Calvin bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de