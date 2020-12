Was geht zwischen Calvin Kleinen und Sanja Alena? Bei Temptation Island V.I.P. flirtete der damals vergebene TV-Star mit der Single-Lady, was das Zeug hält. Beim letzten Date tauschten sie sogar heiße Küsse aus. Und tatsächlich sollen sich die beiden seit dem Ende der Show heimlich daten. Sind die beiden also inzwischen ein Paar? Im Promiflash-Interview sprechen Calvin und Sanja jetzt darüber, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen!

"Wie es aktuell aussieht – da würde ich mich jetzt nicht zu äußern wollen, da warten wir erstmal ab", stellte Calvin gegenüber Promiflash zunächst klar. Zu der Vermutung, dass er mit der TV-Beauty zusammen sei, äußert sich der Hottie eher kryptisch. "Wer sagt denn, dass nichts draus geworden ist?", reagierte der Rapper emotional. Er wolle sich in der Thematik lediglich aktuell bedeckt halten. Es bleibt also weiterhin offen, ob die zwei tatsächlich ein Liebespaar abgeben oder nicht. Ob dennoch ihre große Schwärmerei füreinander verrät, in welche Richtung es gehen könnte?

Denn zu Sanja habe Calvin einfach "ein super, top, mega, dolles, geiles Verhältnis", freute sich der Ex-Partner von TV-Sternchen Roxy. Und auch Sanja bekommt wohl kleine Herzchen in den Augen, wenn sie über ihren 'Temptation Island V.I.P.'-Flirt spricht. "Ich bin direkt nach 'Temptation' zu ihm geflogen, er hat mir sehr gefehlt. Wir waren zwei Wochen durchgehend zusammen, ich wollte ihn einfach wiedersehen", sprach sie mit Promiflash über ihre Gefühle für den Muskelmann.

TV NOW Sanja und Calvin bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, "Temptation Island V.I.P."

TVNOW / Frank Fastner Sanja, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

