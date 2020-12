Sind diese Ladys wirklich wegen der Liebe da? Bald ist es wieder so weit: 22 Damen kämpfen um das Herz des neuen Bachelors Niko Griesert (30). In den vergangenen Staffeln hat sich gezeigt, dass die Kandidatinnen oft nicht leer ausgingen, auch wenn sie keine Rose von dem begehrten Junggesellen bekamen – diverse Teilnehmerinnen nutzten die kurzzeitige Aufmerksamkeit, um sich eine Social-Media-Karriere aufzubauen. Einige der neuen Rosenanwärterinnen sind bereits Influencerinnen – sind sie wirklich nur in der Show, um Niko kennenzulernen?

Sechs Mädels der kommenden Staffel verfügen auf Instagram bereits über eine etwas größere Reichweite – einige von ihnen generieren über die Plattform sogar ihre Einnahmen. Absolute Spitzenreiterin mit 137.000 Abonnenten ist Kim Virginia Hartung: Die blonde Flugbegleiterin hat bislang zwar noch keine TV-Erfahrung, legt im Netz jedoch einen sehr selbstbewussten Auftritt hin. Auch Nora Lob verdient mit ihrem Social-Media-Kanal Geld durch diverse Werbepartner, fast 40.000 Follower verfolgen täglich den Content der Influencerin. Mit knapp 27.000 Tausend Followern schafft Linda-Caroline Nobat (25) es auf den dritten Platz. Aber auch Stefanie Gherega, Vivien Fabian und Hannah Kerschbaumer (28) haben jeweils mit über 10.000 Fans den anderen Kandidatinnen gegenüber schon einen ordentlichen Vorsprung zu verzeichnen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die eine oder andere Teilnehmerin mit dem Format ihre Karriere pushen will: So gestand unter anderem Jessica Fiorini in der vergangenen Staffel, ursprünglich wegen einer größeren Reichweite an der Kuppelshow teilgenommen zu haben – und flog hochkant raus.

Instagram / kimvirginia_ Kim Virgina Hartung, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

Instagram / estefania.pisica Stefanie Gherega, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

Instagram / f__vivien Vivien Fabian, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

