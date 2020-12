Überschreitet Oliver Pocher (42) damit etwa eine Grenze? Am vergangenen Sonntag hatte sich Riccardo Simonetti (27) mit einer beunruhigenden Nachricht bei seinen Fans auf Social Media gemeldet: Am vierten Advent war der Adventskranz des Influencers komplett in Flammen aufgegangen. Daraufhin hatte er Clips des verkokelten Gestecks im Netz geteilt. Doch für Oliver offenbar kein Grund zur Sorge: Der Komiker machte sich jetzt über Riccardos abgefackelten Adventskranz lustig...

Bei seiner sogenannten Bildschirmkontrolle auf Instagram spielte Oli seinen Fans jetzt die Social-Media-Clips von Riccardos abgebranntem Adventskranz vor – und dabei ließ er kein gutes Haar an dem Mode-Liebhaber. "Ach Gottchen!", belächelte der Mann von Amira Pocher (28) das brandgefährliche Geschehen im Hause Simonetti beispielsweise. Und auch ansonsten verriet seine Mimik, dass er den Vorfall offenbar nicht so richtig ernst nimmt.

Doch was Oli so richtig auf die Palme bringt? Riccardo hatte in seinen Social-Media-Videos kurz nach dem Brand für ein Gewinnspiel geworben. "Ja, natürlich. Das scheiß Gewinnspiel muss natürlich sein, wenn man fast in Flammen steht", wetterte der Comedian und echauffierte sich: "Das ist typisch Influencer."

Instagram / riccardosimonetti Abgebrannter Adventskranz von Riccardo Simonetti

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im November 2020

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher, Comedian und Moderator

