Bei Riccardo Simonetti (27) geht es heiß her! Erst vor wenigen Tagen überraschte der Fashionista mit der Neuigkeit, dass er verliebt ist. Zum ersten Mal in seinem Leben ist der Influencer nun in festen Händen und entdeckte dadurch sogar seine romantische Seite. Doch nicht nur bei dem 27-Jährigen sprangen offenbar die Funken über. Als Riccardo zum vierten Advent die letzte Kerze auf seinem Adventskranz anzünden wollte, ging dieser in Flammen auf.

"Oh mein Gott, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist", fing der Moderator seine Instagram-Story an. Darauf folgten mehrere Videos von einem komplett verkokelten Adventskranz, zu denen er erklärte: "Da zündet man nichtsahnend die vierte Adventskerze an – ihr seht, die hat kaum gebrannt – und dann ist so ein Funke auf den Kranz gekommen und er hat sofort in Flammen gestanden." Doch Riccardo konnte das Feuer glücklicherweise selbst unter Kontrolle bringen. "Auf jeden Fall fühle ich mich ein bisschen wie ein Feuerwehrmann, weil ich das direkt gelöscht habe", sagte er scherzend.

Riccardo konnte die ganze Sache mit Humor nehmen und teilte anschließend ein Foto, auf dem er in einem Feuerwehranzug zu sehen ist. Nichtsdestotrotz ist der Hottie dafür dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist und er den Brand sofort bemerkte. Seinen Fans wünschte er noch einen schönen vierten Advent.

Instagram / riccardosimonetti Abgebrannter Adventskranz von Riccardo Simonetti

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti als Feuerwehrmann

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

