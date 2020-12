Endlich lassen sie die Liebeskatze aus dem Sack! Vergangene Woche wurde das große Finale der Schweizer Ausgabe von Der Bachelor im TV ausgestrahlt. Der Rosenkavalier Alan Wey entschied sich nach einer langen Liebesreise für Francesca und überreichte ihr die allerletzte Rose. Doch wie steht es um die Beziehung der beiden nach der Kuppelshow? Alan und Francesca klären ihren aktuellen Beziehungsstatus auf!

In der großen Wiedersehensshow lassen sie die Fans nicht lange zappeln – ja, die beiden sind tatsächlich noch ein Paar. Via Instagram macht es die brünette Beauty dann auch noch mal im Netz offiziell. "Wir sind noch ein Paar. Babe, diese Nachricht geht an dich. Danke für so viele tolle Erinnerungen, so viele schöne Momente – ich verdanke dir die beste Zeit meines Lebens. Ich und du gegen den Rest der Welt", widmet die Influencerin ihrem Schatz ein paar süße Zeilen.

Aber auch Alan lässt es sich nicht nehmen, seiner Auserwählten eine süße Liebeserklärung zu machen. "Es fühlt sich so gut an, dich anzuschauen, dich zu verstehen und vor allem, dich zu fühlen! Danke, dass es dich gibt! Du bist mein Geschenk in dieser schwierigen Zeit 2020", schreibt er in einem Insta-Beitrag. Seid ihr überrascht, dass die beiden noch zusammen sind? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / alan.wey1 Alan Wey, Schweizer Bachelor

Instagram / alan.wey1 Alan Wey und seine Francesca, Schweizer Bachelor-Paar 2020

Instagram / francibrinley Der Schweizer Bachelor Alan und seine Gewinnerin Francesca

