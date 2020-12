Lizzo (32) verbreitet weihnachtliche Stimmung auf ihre Art und Weise! Dass die Sängerin zu ihren Rundungen steht, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein. Immer wieder zeigt sich die Musikerin mit ihrer curvy Figur ganz ungeniert und freizügig im Netz. Jetzt überraschte die Künstlerin ihre Fans mit einem neuen Anblick von ihren Kurven: Lizzo twerkt ziemlich sexy im engen Body vor einem Weihnachtsbaum!

Via Instagram teilte Lizzo nun ein Video, in dem sie vor einem geschmückten Tannenbaum tanzt. Dazu kniete sich die US-Amerikanerin vor das Bäumchen und twerkte mit ihrem Hintern in demselben Takt wie die Lichter des Baumschmucks. Während der Rhythmus langsam startet, wird der Lichterwechsel innerhalb kürzester Zeit immer schneller – spätestens nach zehn Sekunden kann Lizzo jedoch nicht mehr mithalten und muss sich geschlagen geben.

Doch nicht bei jedem Fan kam diese Aufnahme gut an. "Ich bin verstört", kommentierte ein Nutzer unter dem Beitrag. Der Großteil von Lizzos Community kann sich hingegen vor Lachen kaum retten. "Gibt es irgendetwas, das du nicht kannst?" und "Du bist einfach zu witzig", lauteten nur zwei von zahlreichen positiven Kommentaren.

Lizzo, Musikerin

Lizzo, Sängerin

Lizzo, Künstlerin

