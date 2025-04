Lizzo posiert in pinkfarbenen Dessous nach Gewichtsabnahme

Lizzo (36) begeistert ihre Fans mit heißen Schnappschüssen in Unterwäsche. Auf Instagram teilte die Sängerin Fotos, die sie in einem pinkfarbenen Spitzen-Dessous-Set aus ihrer eigenen Shapewear-Marke Yitty zeigen. Die Selfies, aufgenommen in einem eleganten Badezimmer mit Marmordetails, kommentierte Lizzo mit: "Glättende Spitzenunterwäsche ist zurück." Mit der Kollektion möchte Lizzo ein Zeichen für Selbstliebe und Body Positivity setzen. Die Follower der Musikerin reagierten begeistert auf den Post. "Lizzo, du siehst so gut aus" oder "Du siehst verdammt gut aus", lauten nur zwei der positiven Stimmen unter dem Beitrag.

Seit der Gründung von Yitty im Jahr 2022 hat die Musikerin ihre eigene Marke nicht nur zum Verkauf von Shapewear genutzt, sondern auch als Plattform für ihre persönliche Transformation. Anfang des Jahres teilte Lizzo auf der Social-Media-Plattform mit, dass sie ihr selbst gestecktes Gewichtsreduzierungsziel erreicht habe, und beschrieb diesen Moment als einen Triumph. Auf ihrer Reise hat die Grammy-Gewinnerin den Begriff "Gewichtsverlust" durch "Gewichtsbefreiung" ersetzt und erklärt, dies sei mehr als nur eine körperliche Veränderung.

Die Sängerin, bekannt durch Hits wie "Juice" und "Truth Hurts", war schon immer eine Verfechterin von Selbstakzeptanz und mentaler Gesundheit. In ihren Aussagen betont sie jedoch, dass ihr Wandel nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich sei. Bereits in früheren Interviews erklärte sie, wie intensiv sie sich auf eine nachhaltige Lebensweise konzentriere – mit positiven Auswirkungen auf Körper und Geist. "Das Gewicht, das nicht mehr auf mir ist, ist nicht nur Fett oder etwas Physisches. Ich habe so viel losgelassen, um an diesen Punkt zu kommen", gab sie in dem Podcast "On Purpose" preis. Unter ihren Fans gilt Lizzo nicht nur als musikalisches Idol, sondern auch als Fürsprecherin für mehr Selbstliebe und Body Positivity.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, April 2025

Instagram / lizzobeeating Rapperin Lizzo, März 2025

