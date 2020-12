Aleksandar Petrovic (29) hat in der Vergangenheit nichts anbrennen lassen. Der ehemalige Love Island-Star ist zwar aktuell mit seiner Freundin Christina Dimitriou offenbar überglücklich. Vor der Beziehung zu der Temptation Island-Schönheit hatte er allerdings schon viel Erfahrung im Umgang mit Frauen. Mit 150 Ladys landete der Hottie im Bett – wie in der vergangenen Folge der Sendung #CoupleChallenge, bei der Aleks und Christina aktuell zu sehen sind, ans Licht kam. Im Netz rechtfertigt sich der Frauenmagnet jetzt für diese stolze Summe.

Kommentarlos möchte Aleks seine zahlreichen Techtelmechtel wohl nicht stehen lassen. Auf Instagram bezieht der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer jetzt Stellung. Als einer seiner Follower wissen möchte, warum er schon mit 150 Frauen intim wurde, antwortet der Fitnesstrainer: "Weil ich den Drang dazu hatte, Erfahrungen zu sammeln."

Aleks meint in seiner Erklärung weiter: "Meiner Meinung nach wird jeder Mann, der nicht ausreichend Erfahrungen gesammelt hat, früher oder später neugierig und verlässt im schlimmsten Fall sogar seine Familie." Sein Erfahrungskonto sei nun aber voll genug.

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Anzeige

Instagram / iamalekspetrovic.ayto Reality-Star Aleks Petrovic im August 2019

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic in Dortmund, Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de