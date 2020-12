Eminem (48) sorgt für reichlich musikalischen Nachschub! Seit Jahren ist der Künstler einer der erfolgreichsten der Rap-Szene. So stürmte er mit Songs wie "Lose Yourself" und "Not Afraid" auch schon mehrfach die internationalen Charts. Anfang dieses Jahres brachte der Rapper dann sein inzwischen elftes Soloalbum "Music To Be Murdered By" auf den Markt. Jetzt überraschte er seine Fans mit einem weiteren Release – damit hat Eminem innerhalb eines Jahres zwei Alben raus gebracht!

Laut einigen amerikanische Medien wie Just Jared handele es sich bei der vor wenigen Tagen erschienenen Platte "Music To Be Murdered By – Side B" um eine Deluxe-Version des diesen Jahres erschienenen Albums. Ein Großteil dieses Albums blieb also unverändert. Dennoch dürfen sich Eminems Fans mit dem Kauf der neuen LP auf 16 neue Tracks freuen. Für das Meisterwerk arbeitete Marshall Bruce Mathers, wie Eminem mit bürgerlichem Namen heißt, übrigens auch mit Stars wie Ty Dolla Sign und seinem Mentor Dr. Dre (55) zusammen.

Unter anderem geht Eminem in seinem Song "Zeus" auch noch mal auf seinen Diss gegen Rihanna (32) ein und bittet damit um Entschuldigung. Immerhin hatte sich der Künstler in einem 2019 geleakten Track noch auf die Seite des prügelnden Ex-Freunds der Sängerin, Chris Brown (31), gestellt.

Eminem, Musiker

Ty Dolla Sign, Rapper

Rihanna, Sängerin

