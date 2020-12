John Mulaney (38) möchte wieder gesund werden! In den USA ist der 38-Jährige mittlerweile einer der erfolgreichsten Stand-up-Comedians. Bevor John seine eigene Show erhielt, arbeitete er als Autor für Comedy Central: Mittlerweile wird der Komiker nur so mit Auszeichnungen überhäuft. Bisher nutzte er seinen Humor meist, um auf witzige Art und Weise über seine schwierige Alkohol-Vergangenheit zu reden. Und offenbar holten ihn die Süchte von damals jetzt wieder ein: John sah nun eine Entzugsklinik als letzte Option.

The Sun berichtete, dass sich der Komiker in Pennsylvania in eine Klinik einweisen lies. Eine anonyme Quelle sagte dazu: "Johns Freunde und Familie sind froh, dass er sich endlich Hilfe sucht und sich auf seine Gesundheit konzentriert." Seine Fans wussten bereits, dass John mit der Sucht zu kämpfen habe – und während der Pandemie habe sich die Situation wieder verschlimmert. "[John] möchte wirklich gesund werden. Er kämpft nicht mehr gegen die Heilung an", führte die anonyme Quelle weiter aus.

John gab bereits in einem vergangenen Interview mit Esquire zu, dass er auch zu Drogen gegriffen habe. Er habe irgendwann gemerkt, dass alles außer Kontrolle geriet und er sich selbst nicht mehr ertragen konnte. "Ich dachte mir selbst: 'Ich mag diesen Typen nicht mehr'", offenbarte der Comedian.

Getty Images John Mulaney, 2019

Getty Images John Mulaney hält eine Rede in New York

Getty Images John Mulaney tritt bei der David-Lynch-Stiftung auf

