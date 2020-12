Jessica Paszka (30) könnte aktuell glücklicher kaum sein, wie es scheint. Für die einstige Bachelorette läuft gerade alles wie am Schnürchen – die Influencerin fand endlich die große Liebe in ihrem Ex-Flirt Johannes Haller (32). Als wäre das nicht schon Grund zur Freude genug, setzt nun noch ihre Schwangerschaft ihrer Beziehung das Krönchen auf. Doch vor einem Jahr sah das alles noch ganz anders aus – Jessi hatte den Glauben an die Liebe nämlich fast schon verloren.

Auf Instagram gesteht sie ihrer Fangemeinde, dass sie im vergangenen Jahr zwar zufrieden gewesen sei – aber erst jetzt wisse, was es überhaupt bedeute, so richtig happy zu sein. "Es ist so perfekt und ich habe auch den Glauben an die Liebe letztes Jahr schon ein bisschen verloren", gibt die 30-Jährige zu. Nun aber sei sie gänzlich von Glück erfüllt: "Jetzt ist alles so wunderbar – wie aus dem Märchenbuch, dass ich das nicht glauben kann", schwärmt die Schönheit. Ihren Followern wünsche sie dieses Glück ebenso von Herzen.

Immerhin hat die TV-Bekanntheit auch allen Grund, glücklich zu sein. Schließlich freuen sich die werdenden Eltern sehr auf ihren Nachwuchs. Auch ihr Partner Johannes ist völlig durch den Wind vor Freude: "Mir fehlen einfach die Worte, wenn ich an 2021 denke und was für ein Abenteuer auf Jessi und mich wartet", betonte er zuvor im Interview mit RTL.

