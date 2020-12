Sie kann ihr Glück kaum in Worte fassen! Seit Sonntagabend ist es offiziell: Jessica Paszka (30) wird tatsächlich zum ersten Mal Mutter. Während sie diese schöne Neuigkeit zunächst für sich behielt, redet die einstige Bachelorette jetzt ganz offen über ihre Schwangerschaft und ihr ungeborenes Baby. In welchem Monat sie ist, ist zwar bislang noch nicht bekannt, doch schon jetzt stellt Jessi klar: Sie freut sich riesig auf ihre neue Rolle als Mama! Und manchmal kann sie selbst kaum glauben, wie schnell alles ging.

"Es ist einfach unglaublich, was sich alles in einem Jahr getan hat, ich kann es nicht fassen", hält die Schwangere in ihrer Instagram-Story fest. Tatsächlich startete Jessi noch als Single ins Jahr 2020. Gerüchte, dass sie ihren einstigen Kuppelshow-Finalisten Johannes Haller (32) daten soll, hatten zwar schon im Sommer die Runde gemacht, offiziell bestätigten sie ihre Beziehung allerdings erst im Oktober. Einige Wochen später folgte dann auch schon die Babynews. "Eins kann ich euch auf jeden Fall verraten. Wenn mir jemand letztes Jahr gesagt hätte, dass das alles dieses Jahr noch bei mir passiert, hätte ich denjenigen für verrückt gehalten", verrät die 30-Jährige ihrer Community.

Aber auch 2021 hält einige aufregende Dinge für Jessi bereit: Sie wird nicht nur Mutter, sondern es steht auch ein Umzug an. Und zwar will das Paar zusammen in Johannes' Wahlheimat Ibiza leben. "Und nächstes Jahr bin ich schon unheimlich aufgeregt, euch auf meine kleine Reise mitzunehmen", verspricht sie ihren Fans.

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller, Oktober 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, 2020

