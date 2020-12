Oh, là, là! Wen will Johanna Höpfler denn hier verführen? In der fünfzehnten Staffel von Germany's next Topmodel stellte sich die junge Frau den kritischen Blicken von Modelmama Heidi Klum (47). Zwar Letztere durchaus Potenzial in der 21-Jährigen, die ihr Glück als Curvy-Model in der Show versuchte, schickte sie aber dann doch noch vor dem Finale nach Hause. Dass sie trotzdem stolz auf ihre Kurven ist, bewies die Blondine jetzt mit einem sexy Schnappschuss!

Während ihrer Teilnahme an der Castingshow habe sich Johanna viel mit den anderen Kandidatinnen verglichen und das habe die Stuttgarterin schließlich sehr an sich zweifeln lassen, verriet sie im April dieses Jahres gegenüber Promiflash. Offenbar hat sie ihre Zweifel aber überwinden können: Auf Instagram teilte das Model jetzt nämlich ein ziemlich heißes Foto, auf dem es einen schlichten schwarzen Body trägt, der ihre Rundungen perfekt zur Geltung bringt.

Über fehlende Unterstützung ihrer Fans kann sich Johanna unter ihrem Social-Media-Beitrag nicht beklagen: "Du gibst so vielen Curvy-Mädchen damit die Bestätigung, dass sie auch schön sind" oder "Schönes Bild und ein Zeichen, dass man sich nicht wegen ein paar Speckröllchen verstecken muss", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare, unter dem Bild.

Anzeige

Instagram / johanna_official Die Ex-GNTM-Kandidatin Johanna im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / johanna.gntm2020.official Johanna, Model

Anzeige

Instagram / johanna.gntm2020.official Ex-GNTM-Kandidatin Johanna in Costa Rica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de