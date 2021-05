Dascha Carriero (21) ist nicht die erste Curvy-Kandidatin bei Germany's next Topmodel. Schon seit 2018 lädt Heidi Klum (47) auch Plus-Size-Schönheiten zu ihrer Castingshow ein. Im Jahr 2020 war Johanna Höpfler (22) mit dabei und bietet Promiflash nun spannende Einblicke in den Alltag eines Kurven-Models bei GNTM: "Ich hab mich teilweise nicht so akzeptiert gefühlt, teilweise von dem ganzen Team nicht, weil die Klamotten halt nie 100 Prozent gepasst haben."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de