Da ist aber jemand verführerisch unterwegs! Johanna Höpfler (22) versuchte im vergangenen Jahr bei Germany's next Topmodel Jurorin Heidi Klum (47) von sich zu überzeugen. Das Curvy-Model schaffte es jedoch nicht ins Finale und belegte den 13. Platz. Seit ihrer Show-Teilnahme lässt sie ihre Fans im Netz regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Jetzt zeigt Johanna mit heißen Fotos, wie stolz sie auf ihre Kurven ist.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Influencerin nun zwei sexy Schnappschüsse, auf denen sie ihre Kurven auf einer Wiese in Szene setzt. Lasziv schaut sie in die Kamera und zeigt dabei, was sie hat. Ihr frivoler Look wird von einem schwarzen Kimono abgerundet, der ihre Rundungen perfekt zur Geltung bringt. "Wie gefällt euch das Bild?", fragt Johanna ihre Follower unter dem Beitrag und fügt passend zu den verführerischen Momentaufnahmen drei Pfirsich-Emojis an, die sinnbildlich für ihren Po stehen.

Die Fans der Studentin zeigen sich von den heißen Fotos jedenfalls begeistert: "Einfach wow, ich finde es megaschön und ästhetisch" und: "Kann sich sehen lassen, sehr hübsch", lauten nur zwei der vielen Komplimente ihrer Follower unter dem Post.

Instagram / johanna_official Johanna Höpfler, Curvy-Model

Instagram / johanna_official Johanna, Ex-GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / johanna.gntm2020.official/ Johanna, Model

