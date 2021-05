Bekommen die Models zu wenig Nachhilfe? In der diesjährigen Staffel der erfolgreichen Castingshow Germany's next Topmodel bekommt Model-Mama Heidi Klum (47) jede Woche Unterstützung von einem wechselnden Juror. Bisher standen ihr das Model Lena Gercke (33) und ihr Schwager Bill Kaulitz (31) zur Seite, in der kommenden Woche wird Ex-Jurymitglied Wolfgang Joop (76) dabei sein. Im exklusiven Promiflash-Interview gesteht die frühere Kandidatin Johanna (22) nun, dass sie sich mehr Fachauskünfte und Tipps von den Gastjuroren wünschen würde.

"Ich [finde] es schon ein bisschen schade, dass da nicht mehr Teaching dieses Jahr vorhanden ist", erklärt Johanna gegenüber Promiflash. Sie finde es schade, dass den Mädchen keine Möglichkeit eines Laufsteg-Trainings gegeben werde. "Sie bekommen Kritik, aber in der nächsten Woche gibt es keine Möglichkeit, dass ihnen das jemand mal professionell zeigt. Klar, die können sich gegenseitig verbessern, aber keine von denen ist ein Profi", betont die 22-Jährige. Meist würden die Gäste nur am Entscheidungswalk teilnehmen und hätten in einigen Fällen noch einen Job zu vergeben.

Dennoch finde sie es gut, dass es in dieser Staffel so viele verschiedene Gastjuroren gebe. "Man sieht richtig viele verschiedene Leute [...] und das finde ich auch supercool, dass da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt und nicht immer nur dieselben Leute neben Heidi sitzen”, erklärt Johanna. Ihr persönlich hätten allerdings die Staffeln am besten gefallen, in denen Thomas Hayo und Michael Michalsky (54) sich jeweils ein Team zusammenstellten, die sich dann untereinander duelliert haben.

Anzeige

Instagram / johanna.gntm2020.official Johanna, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2020

Anzeige

Instagram / johanna_official Johanna, ehemalige GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / johanna.gntm2020.official Johanna, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de