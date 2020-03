Mrs. Nina Chartier ist zurück bei Berlin - Tag & Nacht – ist damit ihre Musik Schnee von gestern? Ab 15. April ist die Sabrina-Darstellerin wieder vor der Kamera der erfolgreichen Daily zu sehen. Acht Monate lang hatte sich Nina eine Serien-Auszeit gegönnt, um an ihrer Karriere als Rapperin zu arbeiten. War das etwa alles umsonst? Wird sie für BTN nun ihre musikalischen Pläne über den Haufen werfen?

Auf gar keinen Fall, erklärt Nina auf Nachfrage von Promiflash – im Gegenteil! Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die Tattoo-Liebhaberin ihre dritte Single und aktuell arbeitet sie sogar an einem ganzen Album. Durch die aktuelle Gesundheitskrise soll sich das Release-Datum allerdings etwas nach hinten verschieben. "Also müssen sich alle Fans noch etwas gedulden", so Ninas Appell an die Community.

Bleibt die "Nein Nein Nein"-Interpretin demnach den Beats und Bässen auch in Zukunft treu? "Ja, definitiv! Mrs. Nina Chartier ohne Musik wird es nicht geben", machte die Hip-Hop-Künstlerin ein für alle Mal deutlich.

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Sabrina-Darstellerin Nina, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / mrsninachartier Nina von "Berlin - Tag & Nacht" am Hausboot

Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin und Rapperin



