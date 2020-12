Wie geht das Leben von Tobias Pietrek und Laura Ma nach Love Island weiter? In der vergangenen Staffel der Kuppelshow haben sich die beiden kennen und lieben gelernt. Und nun ist es auch offiziell: Tobi und Laura sind ein Paar! Das stellte eine große Veränderung im Leben der beiden dar. Promiflash fragte nach, ob die Show auch Auswirkungen auf die Berufe des Paares hatte.

"Mein Leben hat sich auf jeden Fall ein wenig verändert. Man steht jetzt in der Öffentlichkeit. Ich wusste gar nicht, wie sich das anfühlt", offenbarte Tobi. Er sei aber in seinen alten Job als LKW-Fahrer zurückgekehrt. "Ob ich das so weiter mache [...], steht noch in den Sternen", sagte er im Promiflash-Interview. Laura arbeitete in der Hotelbranche und kann aufgrund der aktuellen Lage nicht in ihren alten Job zurück. "Ich hoffe natürlich, dass [...] ich bald wieder zurück in meinen alten Beruf kann. Weil ich den einfach echt gerne gemacht habe", erzählte sie.

Vor wenigen Wochen gab Laura auf Instagram zu, dass es mit Tobi Liebe auf den ersten Blick war. "Ich bin grundsätzlich eine Ganz-oder-gar-nicht-Person", fügte sie an und dies gelte auch in Bezug auf Männer. Die beiden haben sich zuvor viel Zeit genommen, um sich richtig kennenzulernen.

Instagram / tobiismile Laura Ma und Tobias Pietrek

RTL2 Laura Ma und Tobias Pietrek bei "Love Island"

Promiflash Tobias Pietrek und Laura Ma

