Diese Sorge trägt Laura Mania seit der Geburt ihres Babys

Laura Mania schwebt im Babyglück: Die Love Island-Bekanntheit brachte vor wenigen Wochen ihr erstes Kind zur Welt. Mit Promiflash spricht sie nun über ihr neues Kapitel als Mutter – und offenbart dabei, welche Angst sie seit der Geburt ihres Sohnes am meisten beschäftigt. "Mein Kind nicht vor allem beschützen zu können, ist sicher etwas, was mir die größten Sorgen bereitet", verrät die Reality-TV-Darstellerin und fügt hinzu: "Aber ich gebe mir Mühe – weshalb ich alles, was ihn betrifft, aus der Öffentlichkeit heraushalte."

Abgesehen von diesen Ängsten ist Laura aber überglücklich darüber, ihr Baby in den Armen zu halten. Wie sie gegenüber Promiflash preisgibt, stehen für sie und ihren Nachwuchs aufregende Momente bevor, die sie in vollen Zügen genießen möchte. Aber welchem Teil ihrer gemeinsamen Zukunft blickt die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin derzeit am freudigsten entgegen? "Vor allem freue ich mich auf alle 'ersten Male', das erste Mal krabbeln, laufen, 'Mama' sagen und unseren bevorstehenden ersten gemeinsamen Urlaub", erzählt sie.

Die Influencerin verkündete die Ankunft des gemeinsamen Babys mit ihrem Verlobten Dorant Ende letzten Monats – und offenbarte gleichzeitig, dass sich der Kleine einen besonderen, aber zugleich sehr traurigen Tag für seine Geburt ausgesucht hatte. "Als die Geburt losging, ahnten wir allerdings nicht, dass sich unser Sohn 50 lange Stunden Zeit lassen würde, um tatsächlich am Todestag meines Opas zur Welt zu kommen", erzählte Laura auf Instagram und fügte hinzu: "Ich habe noch nie mehr an etwas geglaubt als an dieses Zeichen."

Instagram / lauralmania Die Hand von Laura Manias Baby, März 2025

Instagram / lauralmania Influencerin Laura Mania mit ihrem Partner Dorant

