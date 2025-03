Das Baby von "Ex on the Beach"-Star Laura Mania ist geboren

Schöne Nachrichten von Laura Mania: Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin ist zum ersten Mal Mama geworden – und das an einem eigentlich eher traurigen Tag. "Als die Geburt losging, ahnten wir allerdings nicht, dass sich unser Sohn 50 lange Stunden Zeit lassen würde, um tatsächlich am Todestag meines Opas zur Welt zu kommen. Ich habe noch nie mehr an etwas geglaubt als an dieses Zeichen", berichtete die frischgebackene Mama auf Instagram. Laura sei dank der Geburt ihres Kindes nun ein ganzes Stück geheilt.

"Endlich ist dieser Tag wieder als etwas Schönes für unsere Familie zu betrachten. Danke für diesen wunderbaren jungen Opa, ich liebe dich für immer", erklärte Laura emotional in ihrem Post. Dazu teilte sie einige Fotos – eines davon zeigt die kleine Hand ihres Babys. Ein anderes zeigt Laura im Kreißsaal kurz vor der Geburt. Den Namen ihres Sohnes verrät sie ihren Fans bislang nicht.

Im vergangenen Juli machte Laura ihre Schwangerschaft öffentlich. "Ich denke, das hier erklärt meine monatelange Abwesenheit auf Instagram! Ich fühle mich nach dieser langen Zeit des Nachdenkens nun endlich dazu bereit, auch diesen sehr privaten und emotionalen Part meines Lebens mit euch zu teilen", erklärte sie damals zu einem Ultraschallfoto. Der Vater ihres Sohnes ist ihr Partner Dorant, mit dem sie inzwischen auch verlobt ist.

Instagram / lauralmania Die Hand von Laura Manias Baby im März 2025

Instagram / lauralmania Laura Mania, Realitystar, mit ihrem Partner Dorant

