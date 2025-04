Laura Mania und ihr neugeborener Sohn haben sich eingelebt

Am 30. März erblickte der Sohn von Laura Mania das Licht der Welt – und die Geburt des Kleinen hatte es in sich, wie die frischgebackene Mama im Interview mit Promiflash verrät. "Mit 50 Stunden war die Geburt für uns physisch und psychisch eine echte Herausforderung! Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass absolut kein Ende in Sicht ist und ich sowas auch nicht wieder durchmachen will", gibt die Reality-TV-Bekanntheit zu. Doch das habe sich mit seiner Ankunft schnell wieder geändert, fügt sie hinzu: "Als ich meinen Sohn dann aber endlich sah, wusste ich, ich würde es sofort wieder tun."

Nun ist die Geburt rund einen halben Monat her und mittlerweile haben sich der neue Erdenbürger und die einstige Love Island-Teilnehmerin wieder erholt und gut zu Hause eingelebt. Dabei wird ihr Verlobter Dorant die beiden sicherlich gut unterstützt haben – denn dieser soll in seiner Rolle als frischgebackener Papa total aufgehen. "Ich glaube, Dorant hat noch nie etwas lieber getan, als Vater zu sein. Ich habe ihn schon oft glücklich gesehen, aber wenn er unseren Sohn ansieht, strahlt er wie frisch verliebt", schwärmt die Beauty gegenüber Promiflash.

Für Laura war die Geburt ihres Schatzes gleich von doppelter Bedeutung. Die Brünette verlor am 30. März 2022 ihren geliebten Großvater, dessen Tod sie bis heute nur schwer verkraftet. Dass ihr Sohn nun drei Jahre später am gleichen Tag auf die Welt kam, sei ein Omen. "Ich habe noch nie mehr an etwas geglaubt als an dieses Zeichen. Du hast mich damit ein Stück geheilt, und endlich ist dieser Tag wieder als etwas Schönes für unsere Familie zu betrachten. Danke für diesen wunderbaren Jungen, Opa. Ich liebe dich – für immer!", teilte Laura ihre Gedanken bei Instagram.

Instagram / lauralmania Influencerin Laura Mania mit ihrem Partner Dorant

Instagram / lauralmania Die Hand von Laura Manias Baby, März 2025

