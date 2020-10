Ex-Love Island-Teilnehmerin Laura Ma ist verliebt! Seitdem sie Kandidat Tobias Pietrek das erste Mal in der Villa gesehen hat, ist es um die aparte Dunkelhaarige geschehen. Doch das Glück war nicht von Anfang an auf ihrer Seite. Kurz nach dem ersten Kennenlernen musste der Kölner die Sendung bereits verlassen. Doch dann durfte Laura unerwartet noch ein letztes Date mit dem 30-Jährigen verbringen. Daraufhin entschied sie sich, ebenfalls zu gehen, um Tobi besser kennenzulernen. Jetzt sprach sie offen über ihre aktuelle Gefühlslage!

Während einer Fragerunde bei Instagram gab Laura jetzt zu, dass sich gefühlstechnisch einiges bei den beiden entwickelt habe. Sie meinte sogar, dass es mit Tobi Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. "Ich bin grundsätzlich eine Ganz-oder-gar-nicht-Person", fügte sie an und dies gelte auch in Bezug auf Männer. Und seit der Sendung scheint es für Laura offenbar nur einen Mann zu geben: Sie und Tobi genießen viel Zeit zu zweit und posten gemeinsame Datingbilder bei Instagram.

Auch beim Gewinnerpärchen der Show läuft es offenbar noch immer rund. Melina Hoch und Tim Kühnel präsentieren sich verliebt auf ihren Social-Media-Accounts und genießen die gemeinsamen Momente. Auf Instagram verrieten sie kürzlich, dass sie gerne zusammen auf Reisen gehen möchten.

Instagram / laura_loveisland_official Die "Love Island"-Stars Tobias und Laura

Instagram / lauralmania Ex-"Love Island"-Teilnehmerin Laura

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Tim Kühnel in Stuttgart im Oktober 2020

