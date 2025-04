Laura Mania spricht erstmals über die Geburt ihres Babys

Vor knapp einer Woche gab Laura Mania bekannt, dass ihr erstes Baby auf der Welt ist. Nun meldet sich die Neu-Mama erneut bei ihren Instagram-Fans und teilt zum ersten Mal ein paar Einblicke in die Geburt ihres Sohnes. Ganze "50 Stunden" habe sie gedauert – und sei auch "ganz anders verlaufen", als Laura es sich vorgestellt habe. "Aber gut, wie kann sich schon eine spontane Geburt planen lassen", räumt die Reality-TV-Bekanntheit ein.

In der Frage-Antwort-Runde verrät Laura auch, dass ihr kleiner Sohn bereits vor ein paar Wochen zur Welt gekommen sei – das heißt also, dass sie erst mal ihre Zeit als frischgebackene Familie genossen haben, bevor sie die Neuigkeiten mit ihrer Community teilte. Dass man sich nach so einer langen Geburt erst mal erholen muss, ist aber wohl kein Wunder. Das "Schlimmste" daran sei für die Beauty die "Eröffnungsphase" gewesen. Diese dauert in der Regel durchschnittlich acht Stunden. Bei Laura seien es aber 30 Stunden gewesen. "Das war auch das, was mir für die späteren Presswehen so viel Kraft genommen hat", erklärt sie.

Inzwischen gehe es dem Ex On The Beach-Star aber wieder prima und auch der Alltag mit dem Stillen klappe problemlos. Laura meistere das alles zusammen mit ihrem Verlobten Dorant. Ihre Beziehung machten die beiden Turteltauben im September 2023 öffentlich. Während Laura mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs schwanger war, stellte der Baby-Papa ihr dann die Frage aller Fragen. Ihre Hochzeitspläne hatten die beiden während der Schwangerschaft erst mal hinten angestellt. "Geplant wird erst ab dem nächsten Jahr", verriet Laura vergangenen November in einem Promiflash-Interview. Da der Kleine nun auf der Welt ist, sollte dem aber ja eigentlich nichts mehr im Weg stehen.

Instagram / lauralmania Laura Mania kurz vor der Geburt im Krankenhaus

Instagram / lauralmania Influencerin Laura Mania mit ihrem Partner Dorant

