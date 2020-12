North West (7) hat zu Hause ihr eigenes kleines Reich – und das erfüllt wohl perfekt das Klischee eines Mädchenzimmers! Kim Kardashians älteste Tochter wächst zusammen mit ihren Geschwistern Saint (5), Chicago (2) und Psalm (1) in einer Luxusvilla auf, die mehr als durch ihre Größe vor allem durch eine Sache ins Auge sticht: Beinahe alles ist in Weiß gehalten. Ein Ort fällt in dem Haus jedoch aus der Reihe: Norths Zimmer erstrahlt in allen erdenklichen Nuancen von Rosa.

In einer Instagram-Story führt Kim jetzt durch ihre vier Wände und präsentiert in den Videos neben ihrer Weihnachtsdekoration auch das Schlafgemach ihrer Erstgeborenen – und bei dem Anblick des Zimmers wird sofort klar, welche Farbe Norths Favorit sein muss: Sowohl die Möbel als auch das Bettzeug und sogar die Wände sind allesamt rosafarben! Obwohl die gesamte Inneneinrichtung Ton in Ton ineinander übergeht, gibt es dennoch einen Eyecatcher in dem Raum: Über dem Kopfende des Bettes thront ein riesengroßer Schmetterling.

Genau wie auch ihre Geschwister besitzt North zudem einen eigenen Weihnachtsbaum: Der steht ebenfalls in ihrem Zimmer und ist von der Spitze bis zum Boden mit Donuts, Muffins und Plastik-Tigern dekoriert – der Baum ihres Bruders Saint wurde hingegen ausschließlich mit Dinosauerier-Figuren geschmückt.

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ North West, 2020

Instagram / kimkardashian North, Chicago, Psalm und Saint West

Instagram / kimkardashian North Wests Weihnachtsbaum

