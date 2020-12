Nach vier Jahrzehnten verabschiedet sich die beliebte Moderatorin Sabine Sauer vom Bayerischen Rundfunk! Um genau zu sein waren es 43 Jahre und nun begibt sich die Journalistin in den wohlverdienten Ruhestand – Fans und Kollegen vermissen sie schon jetzt. Sabine zählt zu den bekanntesten Gesichtern des Senders und begeisterte immer wieder mit ihrer charmanten Art: Am Montag wird sie nun in ihrer letzten Sendung Lebewohl sagen.

Sabine sagte in einem Interview mit Bild: "Ich fühle mich nicht mal in der Nähe des Rentenalters. [...] Ich glaube, das geht vielen Menschen so, die ihren Beruf gerne machen und gesund sind. Man fühlt sich einfach 20 Jahre jünger, als man wirklich ist.“ Ihr Abschied aus der Berufswelt sei nicht ganz freiwillig, wie sie selbst verriet. "Es war nicht ganz allein meine eigene Entscheidung. Aber als sogenannte ,feste freie‘ Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks lautet die Regel, dass man mit Beginn des Rentenalters nicht weitermachen darf", erklärte sie.

BR-Intendant Ulrich Wilhelm sprach nur in den höchsten Tönen von Sabine. Er bezeichnete sie "in vielerlei Hinsicht [als] außergewöhnliche Kollegin", wie tz berichtete. "Sie ist klug, liebenswert, hat Ausstrahlung und ist eine begnadete Interviewerin", schwärmte der 59-Jährige.

Getty Images Die Moderatorinnen Antje-Katrin Kuehnemann und Sabine Sauer, 2008

Getty Images BR-Intendant Ulrich Wilhelm in München

Instagram / heike.stemmler Moderatorin Sabine Sauer wird von einer Stylistin eingekleidet

