Na, das ist doch mal eine Überraschung! Erst im September hatte Jessica Hart (34) ihre Fans in ihr zuckersüßes Geheimnis eingeweiht: Sie und ihr Partner James Kirkham werden zum ersten Mal Eltern. Nach diesen tollen Neuigkeiten hielt das Victoria's Secret-Model seine Community regelmäßig mit Babybauchbildern und Updates auf dem neuesten Stand. Sie verriet sogar schon das Geschlecht: Sie erwartet ein Mädchen. Nur ein Detail behielt Jessica etwas länger für sich: Ihre Tochter ist bereits auf der Welt!

Im Interview mit People verrät die Beauty jetzt, dass sie schon im November Mama geworden ist. Um genau zu sein, erblickte ihre Kleine am 7.11.2020 mit etwas mehr als 3.000 Gramm und einer Größe von etwa 53 Zentimeter in Los Angeles das Licht der Welt. Auch den Namen des Wonneproppens plaudert die stolze Mutter aus. Jessicas Mädchen heißt Baby-Rae Kirkham.

"Ich denke, es geht mir wirklich gut. Wir sind noch sehr in unserer kleinen Neugeborenenblase", gibt die 34-Jährige im Gespräch preis. Während sich Jessica also mittlerweile von der Geburt erholt hat, hat ihr sechs Wochen altes Baby allerdings mit Bauchschmerzen zu kämpfen: "Leider hat das arme kleine Wesen Koliken, sodass wir Tage mit endlosem Schreien haben, gegen die wir nicht viel tun können, aber selbst das ist nicht so schlimm."

James Kirkham und Jessica Hart im Oktober 2020

Jessica Hart im November 2020

Jessica Hart in New York City im September 2018

