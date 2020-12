Im Rahmen ihres Social-Media-Adventskalenders überraschte Ekaterina Leonova (33) ihre Fans in den vergangenen Wochen mit bislang unbekannten Details aus ihrem Privatleben. Nach mehreren Storys aus ihrer Kindheit berichtete die 33-Jährige nun über ihre erste große Liebe – die Beziehung zu ihrem damaligen Freund sei allerdings aufgrund des vielen Tanztrainings zerbrochen. Doch Jahre später meldete sich ihr Verflossener überraschend bei der gebürtigen Russin zurück. Nun offenbarte Ekat, welche schockierende Nachricht sie damals von ihrem Ex-Freund erhielt.

Die Profi-Tänzerin erzählte nun auf Instagram: "[Er berichtete, dass er] nach einem Unfall ein halbes Jahr im Koma gewesen und mit meinem Vornamen aufgewacht sei. Er bat mich um Entschuldigung und erzählte mir die Gründe für sein damaliges Verschwinden." Daraufhin habe sich die "Let's Dance"-Mentorin mit ihrem Verflossenen 2012 in Russland getroffen und ihm von ihrem Freund und Tanzpartner Paul erzählt. Doch offenbar wollte ihr Ex-Freund davon nichts wissen, sondern versuchte, die Beauty zurückzugewinnen. "Er zeigte mir meine Gedichte an ihn und unsere Fotos. Mein Herz weinte und in meinem Kopf drehte sich nur die Frage 'Wo warst du vor 2,5 Jahren?'", schilderte die Tänzerin. Sie habe ihm jedoch klar gemacht, dass sie vergeben sei und flog zurück nach Deutschland.

Dort lebt sie in jener Zeit mit ihrem damaligen Partner Paul ihren Traum. Das Jahr 2012 war für Ekat das erfolgreichste Tanzjahr ihres Lebens gewesen: Im April hatte sie den WDSF EU-Cup in Estland und im November den AL World Cup in Malaysia gewonnen. Leider ging auch die Beziehung der "Let's Dance"-Schönheit zu ihrem ehemaligen Tanzpartner am Ende in die Brüche.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und ihr Tanzpartner Paul Lorenz

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Profitänzerin

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und ihr Tanzpartner Paul Lorenz

