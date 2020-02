Diese Profis stehen in diesem Jahr auf dem Let's Dance-Parkett! Ab dem 21. Februar wagen sich wieder 14 tanzwütige Promis an Cha-cha-cha, Salsa, Rumba und Co. Unter anderem Sabrina Setlur (46), Laura Müller (19) und Ilka Bessin (48) wollen beweisen, wie viel Rhythmus sie im Blut haben. Jetzt steht auch fest, mit welchen Profitänzern sie über die Tanzfläche schweben werden – Dreifach-Siegerin Ekaterina Leonova (32) ist dieses Mal allerdings nicht dabei!

Stattdessen dürfen sich die Zuschauer in diesem Jahr auf zwei neue Gesichter freuen. Wie RTL jetzt bekanntgab, werden Alona Uehlin und Nikita Kuzmin die "Let's Dance"-Crew verstärken. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit alten Hasen wie Christina Luft (29), Isabel Edvardsson (37), Valentin Lusin (32), Regina Luca (31), Robert Beitsch (28), Massimo Sinató (39), Kathrin Menzinger (31), Andrzej Cibis (32), Renata Lusin (32), Erich Klann (32) und Christian Polanc (41). Auch Marta Arndt (30) ist dieses Mal wieder dabei.

Aber warum fehlt Publikumsliebling Ekat? Immerhin konnte sie in den vergangenen drei Staffeln mit ihrem Promipartner den Sieg ergattern. Außerdem gewannen sie und Massimo vor einigen Monaten die Profi-Challenge. Ihr Gewinn: Sie hätte sich ihren Promipartner in diesem Jahr selbst aussuchen dürfen!

