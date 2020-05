Diese Nachricht hat die Fans von Ekaterina Leonova (33) schwer enttäuscht: "Die große Profi-Challenge" im Rahmen von Let's Dance 2020 findet ohne die Beauty statt! Zwar war die Russin in diesem Jahr nicht als Tänzerin, sondern lediglich als Backstage-Reporterin in der Show zu sehen – dennoch hatten die Zuschauer bis zuletzt gehofft, sie würde wenigstens beim anschließenden Duell der Tanz-Mentoren übers Parkett schweben. Eine Erklärung für ihre Abwesenheit gibt es bisher nicht. Jetzt äußert sich Ekat erstmals zu ihrem Fehlen bei der Profi-Challenge!

"Meine Lieben, wie ihr schon mitbekommen habt, bin ich bei der Profi-Challenge 2020 nicht dabei", schreibt die 32-Jährige auf Instagram. "Obwohl ich wirklich sehr gerne mitgemacht hätte, hat es sich so ergeben, dass ich nicht mittanzen werde", betont Ekat offenbar etwas enttäuscht. Doch die Tanzmaus bleibt hoffnungsvoll: "Vielleicht wird es nächstes Jahr klappen." Dazu postet sie einen Schnappschuss von der vergangenen Profi-Challenge – die sie an der Seite von ihrem Kollegen Massimo Sinató (39) gewonnen hatte.

Verwunderlich ist: Auch Ekat gibt keinen Grund an, warum sie nicht bei der Liveshow am kommenden Freitag dabei sein wird. Der Sender RTL steht bei seinen Zuschauern bereits in der Kritik, weil sie hier im Dunkeln gelassen werden. Was sagt ihr dazu? Stimmt ab!

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

TVNOW / Gregorowius Profi-Tänzer Ekaterina Leonova und Massimo Sinató

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei der "Let's Dance"-Auftaktshow im Februar 2020



