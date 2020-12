Fließt zwischen Roxy Zinger und Calvin Kleinen etwa immer noch böses Blut? Die beiden Reality-TV-Stars setzten ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. der ultimativen Feuerprobe aus: Getrennt voneinander versuchten sie, den Avancen der heißen Verführer zu widerstehen – allerdings ohne Erfolg. Dementsprechend zerbrach die Beziehung, besonders gut aufeinander zu sprechen waren die beiden derzeit nicht. Nun hat Calvin einen neuen Disstrack gegen Roxy veröffentlicht – kann er ihr etwa immer noch nicht verzeihen? Promiflash hat nachgefragt.

Der Song "Eine neue Ex 2" sei eine Fortsetzung von "Eine neue Ex", der musikalischen Aufbereitung des vorangegangenen Formats – damals schloss Calvin mit seiner Teilnahme an der Normalo-Version der Sendung ab. Obgleich sein jüngster Hit sehr aufgebracht klinge, sei Calvin aber nicht wütend auf Roxy: "Sauer bin ich nicht (mehr), ich konnte alles gut mit dem Song verarbeiten. Viele Lines entstanden sofort nach dem letzten Lagerfeuer", erzählt der Rapper im Interview mit Promiflash. Offenbar scheinen sich die Wogen zwischen den ehemaligen Partnern geglättet zu haben.

Doch auch die Verführerinnen Sanja Alena und Maria Bell wurden in Calvins Track erwähnt – Finnja Bünhove und Nadine Belfort jedoch nicht. Das sei aber laut Calvin keine böse Absicht gewesen: "Von der Länge und den Reimen her hat es leider nicht gepasst. Deswegen habe ich das mit der Zeile 'Schlammbad mit den Mädels' zusammengefasst", erläutert der Frauenheld.

joergl3u Calvin Kleinen in seinem neuen Musikvideo

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Reality-TV-Star

TVNOW Finnja, Calvin und Nadine, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

